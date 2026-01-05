ГАИ предложила изменения в работе белорусских автошкол. Приготовиться и курсантам, и инструкторам

Опубликовано: 05.01.2026 08:09 , Обновлено: 05.01.2026

Белорусская Госавтоинспекция инициировала очередные изменения в работе автошкол, которые напрямую коснутся как самих курсантов, так и инструкторов по вождению. Подробности законодательной инициативы рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Необходимость скорректировать работу белорусских автошкол Ротченков, в интервью гостелеканалу СТВ объяснил наметившимися “негативными тенденциями” в статистике аварийности на дорогах Республики.

Несмотря на то, что в целом за 2025 год общее количество ДТП сократилось на 6%, а количество аварий с пострадавшими - и вовсе на 9%, количество смертельных аварий с участием мотоциклистов, наоборот, возросло. Это связано в том числе с увеличением количества двухколёсного транспорта на дорогах Беларуси: в 2025 году было зарегистрировано на 15 тысяч мотоциклов больше, чем годом ранее.

Именно методы работы ГАИ с мотоциклистами и формы контроля дорожно-патрульной службы за этой категорией водителей, по мнению Ротченкова, необходимо “совершенствовать и менять”.

“Мы вышли с инициативой, чтобы именно больше часов практики при подготовке водители получали именно в автошколах. Но и контроль за самими автошколами требует повышенного внимания. Как качественно производится подготовка, каким персоналом. Всё в комплексе, эти вопросы и проблемы уже обсуждаются”, - заявил глава ГАИ, анонсировав “скорые изменения” нормативно-правых актов.

Напомним, о том, что подготовка к получению водительских прав в Беларуси в ближайшем будущем может стать более длительной и дорогостоящей, заговорили в начале этой зимы. Как стало известно, власти рассматривают возможность существенного увеличения количества обязательных практических часов в автошколах. Такие меры планируются в ответ на низкий процент сдачи экзаменов с первой попытки, о чём сообщила государственная газета «Рэспубліка».

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А на исходе года Министерство транспорта и коммуникаций спросило у белорусов, что им самим хотелось бы изменить в работе автошкол и программах подготовки водителей. Для этого на Правовом форуме организовали общественное обсуждение, в котором мог поучаствовать любой желающий.

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