Минтранс спросил у белорусов, что хотят поменять в автошколах

Опубликовано: 24.12.2025 10:37 , Обновлено: 24.12.2025

Министерство транспорта и коммуникаций спросило у белорусов, что бы им хотелось изменить в работе автошкол и программах подготовки водителей. Для этого на Правовом форуме организовали общественное обсуждение, в котором может поучаствовать любой желающий. Но времени на то, чтобы высказать свои претензии и предложения, осталось не так уж много.

Минтранс предложил белорусам обсудить своё постановление №47 от 23.10.2012 “О единых программах подготовки водителей механических транспортных средств и лиц, обучающих управлению ими”. Само ведомство никаких конкретных изменений в правилах работы автошкол и программах подготовки водителей пока не анонсировало, предложив для начала белорусам самим высказаться об эффективности данного документа, его проблемных местах и недостатках.

В ведомстве привели примеры гипотетических проблемных точек:

устаревшие и неэффективные нормы постановления,

пробелы в законодательстве или правовые коллизии и неопределенности, внутренние противоречия в правовом акте,

избыточность правовых норм,

конкретные корректировки, в которых, возможно, нуждается постановление.

Также белорусам предложили поделиться своим мнением о положительных и отрицательных последствиях принятия данного документа и изложить содержание обращений граждан и организаций, связанных с его применением.

Само обсуждение, которое организовали на площадке Правового форума для зарегистрированных пользователей, Минтранс назвал “правовым мониторингом”. На него отвели полторы недели - до конца года, 31 декабря 2025 года . За первые два дня после открытия соответствующей темы на форуме пользователи ещё не внесли ни одного замечания или предложения, согласно официальной статистике обсуждения.

[inf]Высказаться может любой человек после регистрации на интернет-площадке, ветка обсуждения доступна по ссылке.[/inf]

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