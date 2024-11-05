ГАИ предложила белорусам задать вопросы о новых ПДД. Где и когда ответят?

Опубликовано: 05.11.2024 16:04 , Обновлено: 05.11.2024

Госавтоинспекция Беларуси предложила всем желающим задать вопросы относительно поправок в ПДД, которые намерены ввести в Республике. Напомним, нововведения затрагивают велосипедистов и тех, кто передвигается на СПМ — средствах персональной мобильности (гироскутерах, моноколёсах, электросамокатах и т.п.). Задать интересующий вопрос можно по почте, а услышать на него ответ — на YouTube.

Через неделю, 12 ноября в 10:30 на YouTube-канале Национального центра законодательства и правовой информации запланировано проведение онлайн-трансляции «Предстоящие изменения в ПДД. Актуальные вопросы участия в дорожном движении лиц на средствах персональной мобильности и велосипедистов». Ожидается, что представитель главного управления ГАИ МВД разъяснит предполагаемые поправки в ПДД, а именно:

изменение категории передвигающихся на средствах персональной мобильности;

пересечение пользователями СПМ и велосипедистами проезжей части;

новое определение средства персональной мобильности;

упорядочение размещения СПМ и велосипедов;

разрешение движения на мотоблоке с прицепом по проезжей части.

[info_b]Каждый желающий может задать вопрос, направив его по электронной почте nczpionline@center.gov.by до 11:00 12 ноября. Планируется, что на них в ГАИ ответят в прямом эфире на YouTube-канале Национального центра законодательства и правовой информации, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция подготовила изменения в Правила дорожного движения Беларуси. Как рассказал начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, велосипедистам снова предложили спешиваться перед пересечением проезжей части. Согласно действующей редакции ПДД, это можно не делать — от велосипедиста лишь требуется пересекать проезжую часть «со скоростью идущего пешехода».

В ГАИ подготовили изменения в ПДД Беларуси. Велосипедистам снова спешиваться? А что сделают с электросамокатчиками?