ГАИ попросила внутренние войска выйти на улицы Минска. За что будут эвакуировать авто?

Опубликовано: 19.10.2023 12:53 , Обновлено: 19.10.2023

В ГАИ Минска сообщили, что в ближайшее к 19 октября дни планируют провести профилактические и "рейдовые" мероприятия из-за сократившегося светового дня. Причем на улицы пообещали вывести внутренние войска.

“Сотрудники ГАИ вместе с иными службами милиции общественной безопасности, а также военнослужащими внутренних войск МВД будут приближены к аварийно-опасным участкам дорог, нерегулируемым пешеходным переходам”, - пообещали в Госавтоинспекции столицы.

Силовики намерены наблюдать за водителями, пешеходами и велосипедистами не только рядом с пешеходными переходами. В ГАИ пообещали принудительную эвакуацию автомобилей ” для пресечения нарушений правил остановки/стоянки транспортных средств во дворах, вблизи пешеходных переходов ”, а ещё на опасных участках дорог с плохой видимостью.

“Скрытые камеры” во всех областях

Помните также, что практически во всех областях в ГАИ объявили о скрытных мероприятиях с применением видео- и фото- съёмки на дорогах. В первую очередь, инспекторы пообещали следить за автобусами и маршрутками. Но на камеры могут попасть и простые водители. Как, например, в случае ниже.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Могилевской области показали результат видеосъёмки (видимо, той самой “скрытной”, о которой недавно предупреждала), где виден маневр, за который инспекторы пригрозили лишением прав. Такой финт частенько делают белорусские водители, когда думают, что их никто не видит.

ГАИ показала видео маневра, за который пригрозила лишать прав. Белорусы часто его совершают