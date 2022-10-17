ГАИ пообещала с 18 октября устроить рейды на дорогах Беларуси с участием всей милиции

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Опубликовано: 17.10.2022 16:57 , Обновлено: 17.10.2022

В пресс-службе ГАИ Беларуси сообщили, что запланировали провести с 18 по 28 октября 2022 года профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь!». Она пройдет по всей Беларуси.

В Госавтоинспекции сообщили, что с сокращением светового дня в стране увеличилось колияечтво ДТП, в том числе со смертькным исходом.

“Только за первую неделю октября произошло 27 ДТП, в которых 3 пешехода погибли и 24 получили травмы”, - сообщили в пресс-службе ГАИ МВД. По их данным, 75% (82 из 109) погибших в ДТП пешеходов получили смертельные травмы в темное время суток.

В ГАИ пообещали, что пересмотрят маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ, чтобы приблизить их “к участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов”.

В Госавтоинспекции также пообещали провести рейды “с привлечением сотрудников всей милиции общественной безопасности”. Они будут проходить как в часа-пик, так и в ночное время суток.

Также в ГАИ намерены проверить все опасные участки дорог на предмет достаточной освещенности и првильеоооо оборудования.

Ранее Телеграф сообщил, что на дорогах в Беларуси планируют поставить больше камер фотофиксации и расширить их действия на различные нарушения правил дорожного движения. Например, езду без техосмотра и страховки. Об этом сообщил замначальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон 16 октября.

ГАИ решила поставить побольше камер, чтобы ловить водителей без техосмотра и страховки