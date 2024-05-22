ГАИ пообещала перекрыть движение на двух участках дорог под Минском. Где и когда?

Опубликовано: 22.05.2024 13:46 , Обновлено: 22.05.2024

Управление Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома сообщило, что вечером 22 мая и ночью 23 мая на двух участках дорог в Минском районе запланировали перекрыть движение. Причина - следственные эксперименты, которые там собрались провести.

Как рассказали в ведомстве, движение перекроют с 22:00 22 мая до 00:00 23 мая на 25-м километре трассы М6 “Минск-Гродно” около агрогородка Новоселье. В ГАИ отметили, что ограничение введут на полосах в обоих направлениях для всех видов транспорта, передало агентство БелТА.

Также Госавтоинспекция запланировала перекрыть движение на 16-м километре автодороги Новый Двор - Михановичи - Пятевщина вблизи Алексеевки Минского района (ориентир - поворот с указанной автомобильной дороги к улице Западной в Алексеевке). Следственный эксперимент собрались проводить с 23:00 22 мая до 01:00 23 мая . Движение также ограничат для всех видов транспорта в обоих направлениях.

ГАИ Минщины попросила водителей с пониманием отнестись к запланированному мероприятию и посоветовала планировать время и маршруты поездок с учетом данной информации.

Ранее Telegraf.news сообщал, что водители, которые с 25 мая по 5 июня будут ездить с выключенными фарами, могут получить штраф. Согласно пункту 166.9 ПДД, на авто в эти дни в светлое время суток должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни.

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