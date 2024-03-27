ГАИ Минска пообещала обратить "особое внимание" на одну категорию белорусов. Когда рейды?

Опубликовано: 27.03.2024 11:30 , Обновлено: 27.03.2024

Госавтоинспекция Октябрьского района Минска объявила о том, что с 27 по 28 марта планирует провести рейды на дорогах столицы. Под "пристальное внимание" должны попасть пешеходы и ещё одна категория белорусов.

“Локальные профилактические мероприятия” столичная ГАИ пообещала провести с целью предупреждения ДТП с участием пешеходов.

Кроме того, “особое внимание” инспекторы обратят на тех, кто уже начал рассекать по городу на СПМ — средствах персональной мобильности. Напомним, к ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и пр.

Учитывая аварийность на дорогах, рейды планируют организовать на:

регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах;

аварийно опасных участках дорог.

Также в ГАИ рассказали, что в Беларуси проводится проверка водителей такси. Подобные мероприятия нацелены на “поддержание дисциплины на дорогах” и соблюдение ПДД среди таксистов.

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