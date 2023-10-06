ГАИ пообещала на выходных усиленно "привлекать" нарушителей по всей Беларуси. Кому "особое внимание"?

Опубликовано: 06.10.2023 18:37 , Обновлено: 06.10.2023

В МВД сообщили 6 октября, что на выходных, 7-8 октября, на дорогах республиканского и местного значения патрули ГАИ усилят контроль из-за сокращения светлого времени суток. Но особое внимание уделят не только водителям.

“Инспекторы проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков”, - пообещали в МВД.

При этом патрули ГАИ намерены привлекать к административной ответственности пешеходов и велосипедистов, “пренебрегающих” ПДД, и без световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

Также традиционно экипажам ГАИ был отдан приказ выявлять пьяных водителей и пешеходов.

Ранее Телеграф писал, что в Госавтоинспекция напомнили, чем обязательно должен быть оборудован велосипед, какая и когда должна быть на велосипедисте одежда, и в каких случаях грозит штраф.

При движении по загородным дорогам вне велодорожки, следует обязательно использовать одежду со световозвращающими элементами.

Штраф до 296 рублей. В ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах