ГАИ показала, за какой "опасный" маневр лишила бобруйчанина прав и оштрафовала

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Опубликовано: 07.02.2025 16:48 , Обновлено: 07.02.2025

В Бобруйске Могилевской области ГАИ лишила мужчину прав и оштрафовала за "опасный обгон". Правоохранители показали видео с маневром 61-летнего водителя.

По [link href=“https://t.me/uvdmogilev/22429” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Госавтоинспекции, автомобиль Chrysler ехал по улице Пушкина в райцентре и совершил обгон прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

“К счастью, в этот момент людей, переходящих дорогу, не было”, - отметили стражи дорог. В отношении водителя составили административный протокол.

Бобруйчанину придется заплатить штраф в размере четырех базовых величин (168 рублей сейчас) и на три месяца забыть об управлении авто. “Чтобы снова вспомнить Правила дорожного движения и впредь быть внимательнее на дороге”, - добавили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Могилевской области в конце января опубликовала видео, на котором 22-летняя водитель такси на авто Renault совершила обгон на нерегулируемом пешеходном переходе, причем перед самым экипажем ГАИ. Интересно, что в комментариях под видео не все пользователи сразу поняли, в чем именно заключается нарушение.

«Что она нарушила?» — В ГАИ показали «опасный обгон», за который 22-летнюю бобруйчанку лишили прав