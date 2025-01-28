🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2025 12:02 , Обновлено: 28.01.2025

ГАИ Могилёвской области опубликовала видео, на котором 22-летняя водитель такси на автомобиле Renault совершает обгон на нерегулируемом пешеходном переходе, причём перед самым экипажем ГАИ. Интересно, что в комментариях под видео не все пользователи сразу поняли, в чём именно заключается нарушение.

«Может кто объяснить, что она нарушила?» — спросил один из комментаторов.

На кадрах видно, как автомобиль такси, не сбавляя скорости, выехал на встречную полосу для обгона прямо на «зебре». В этот момент на переходе пешеходов не было.

Сотрудники ГАИ составили в отношении нарушительницы протокол. Ей придётся заплатить штраф, а также на 7 месяцев она лишилась водительских прав.

Дело в том, что согласно пункту 96.3 Правил дорожного движения, обгон запрещён на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны. В данном случае водитель такси явно нарушила это правило.

Стоит отметить, что если бы не пешеходный переход, обгон на данном нерегулируемом и необозначенном перекрёстке, в общем случае, был бы разрешён. Однако водитель обязан был учитывать и другие факторы, убедившись в безопасности маневра, согласно пункту 92 ПДД.