ГАИ отправила «Стрелу» в две области и предупредила белорусов о законах природы
Госавтоинспекция Беларуси сообщила в субботу утром, что в стране все ещё зима, а значит, условия на дорогах сложные. Мало того, в двух областях Республики будут работать сотрудники спецподразделения «Стрела».
Их можно будет встретить в Минской и Витебской областях. А значит, жителям двух регионов нужно быть ещё более осторожными и внимательными на дорогах.
В ГАИ напомнили пешеходам, что, согласно всем законам физики, «автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на скользкой дороге». А водителям дали список рекомендаций, среди которых:
- Выбирать безопасную скорость и дистанцию;
- Не забывать, что на одной и той же дороге состояние проезжей части может быть разным на разных участках;
- Пристёгиваться ремнями безопасности;
- Не допускать опасных манёвров;
- Быть предсказуемыми.
Не лишним будет проверить состояние машины перед дальними поездками, как минимум. И знать, какие погодные условия ждут во время поездки.
Согласно прогнозу Белгидромета (Белорусского гидрометеорологического центра), в субботу 24 января потеплеет: температура будет варьироваться от -5°С по юго-западу до -14°С по северо-востоку. Плюс не исключён снегопад и гололедица на дорогах.