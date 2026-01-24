ГАИ отправила «Стрелу» в две области и предупредила белорусов о законах природы

Опубликовано: 24.01.2026 09:55 , Обновлено: 24.01.2026

Госавтоинспекция Беларуси сообщила в субботу утром, что в стране все ещё зима, а значит, условия на дорогах сложные. Мало того, в двух областях Республики будут работать сотрудники спецподразделения «Стрела».

Их можно будет встретить в Минской и Витебской областях. А значит, жителям двух регионов нужно быть ещё более осторожными и внимательными на дорогах.

В ГАИ напомнили пешеходам, что, согласно всем законам физики, «автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на скользкой дороге». А водителям дали список рекомендаций, среди которых:

Выбирать безопасную скорость и дистанцию;

Не забывать, что на одной и той же дороге состояние проезжей части может быть разным на разных участках;

Пристёгиваться ремнями безопасности;

Не допускать опасных манёвров;

Быть предсказуемыми.

Не лишним будет проверить состояние машины перед дальними поездками, как минимум. И знать, какие погодные условия ждут во время поездки.