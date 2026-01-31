ГАИ отправила «Стрелу» в две области Беларуси и устроила «круглосуточный мониторинг» через камеры

Опубликовано: 31.01.2026 10:00 , Обновлено: 31.01.2026

В ГАИ (Госавтоинспекции) Беларуси сообщили, что на выходных традиционно устроят рейды на дорогах страны. На этот раз спецподразделения «Стрела» решили отправить на разные «полюса» страны — в Брестскую и Витебскую области.

Также в Госавтоинспекции предупредили, что, кроме экипажей ДПС (дорожно-патрульной службы) на самих дорогах, нарушителей отслеживают с помощью системы камер, которые размещены по всей территории Республики.

«Рекомендуем дальние маршруты планировать заранее, чтобы успеть добраться до точки назначения в светлое время суток. Во время движения всегда помните, что при низких температурах внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой», — заявили в ГАИ.

Ранее мы писали, что многие водители заметили, что инспекторов ГАИ на дорогах стало меньше. Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков объяснил, что происходит.

По словам Ротченкова, это связано с новыми методами мониторинга в праздничные и выходные дни. Многих инспекторов поставили вести скрытый и смешанный контроль, при котором они остаются незаметными для водителей.

«Остановят через какое-то расстояние» — Глава ГАИ Беларуси объяснил, почему инспекторов на дорогах стало «меньше»