ГАИ отправила патрули и "Стрелу" на улицы одной области Беларуси. Кого пообещали отстранять от вождения?

Опубликовано: 06.09.2024 12:23 , Обновлено: 12.09.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что с 6 по 9 сентября инспекторы ГАИ запланировали "дополнительные меры" по профилактике происшествий на дорогах Брестчины. Кроме того, наряды ДПС пообещали отправить на улицы населённых пунктов.

В ведомстве сообщили, что особое внимание сотрудников ДПС будет направлено на “наиболее аварийные районы” с целью пресечения нарушений, которые ведут к совершению ДТП с тяжкими последствиями. Так, наряды спецподразделения ДПС “Стрела” будут “отстранять от участия в дорожном движении” нетрезвых водителей и бесправников. Правоохранители добавили, что с учётом жаркой погоды инспекторы ГАИ также проконтролируют “места массового отдыха граждан”.

“Водителям важно следить за самочувствием во время движения, соблюдать скоростные ограничения, правила обгона и проезда перекрёстков, быть крайне внимательными на пешеходных переходах, всем находящимся в автомобиле — пристёгиваться ремнями безопасности”, — напомнили в ГАИ Минска.

А что в других областях?

Госавтоинспекция Могилёвской области объявила профилактические мероприятия “Фильтр”, “Паутина” и “Город” в двух городах и 11 районах региона. Также ГАИ сообщила о “массированной отработке” трёх автодорог. Как [link href=“https://t.me/uvdmogilev/19274” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] правоохранители, профилактические мероприятия проведут с 6 по 9 сентября в:

Могилёве, Бобруйске, Белыничском районе, Глусском, Кличевском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Круглянском, Могилёвском, Осиповичском, Славгородском.

В ГАИ рассказали, что такие мероприятия организуют для «укрепления дисциплинированности» участников дорожного движения, предупреждения ДТП, выявления пьяных водителей и «бесправников».

А 6 сентября инспекторы запланировали начать «массированные отработки» аварийно опасных участков следующих дорог:

Р-122 «Могилёв — Чериков — Костюковичи»,

Р-43 «Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи»,

Р-121 «Шклов — Круглое».

Кроме того, ГАИ в Могилёве организовала рейды «Автобус», цель которых — контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, которые перевозят пассажиров, и «повышение уровня безопасности» на дорогах.

Ранее Тelegraf.news писал, что присутствие регулировщика на дорогах Беларуси — явление достаточно редкое, и многие водители забывают, что означают его движения. Однако стоит помнить, что, согласно ПДД, белорусы за рулём обязаны выполнять сигналы регулировщика, даже если они противоречат светофору. В УВД Минского облисполкома напомнили, что означают его жесты.

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