ГАИ отправилась в скрытые рейды с "измерителями" на "потенциально опасные участки" Минщины. За что пригрозили штрафом до 480 рублей?

Опубликовано: 11.09.2024 13:02 , Обновлено: 11.09.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили о профилактической акции "Скорость", которую запланировали провести с 11 по 15 сентября на территории всей области. Кроме автолюбителей, стражи дорог пообещали уделить особое внимание мотоциклистам, которые также нередко попадают в ДТП из-за превышения скоростного режима.

На протяжении пяти дней, начиная со среды, 11 сентября, инспекторы ГАИ решили провести “профилактические мероприятия” с использованием гласного, негласного и смешанного контроля. В целях предупреждения и пресечения фактов превышения скорости на дорогах Минщины будут дежурить патрули, которые в очередной раз напомнят о последствиях за лихачество.

В ведомстве добавили, что сотрудники ДПС будут дежурать на “потенциально опасных участках автомобильных дорог и улиц”, которые подвержены наибольшему риску совершения ДТП. Кроме того, инспекторы пообещали использовать специальные измерители. Также особенно внимательными нужно быть мотоциклистам: акция “Скорость” распространяется и на них, рассказали в УВД Минского облисполкома.

[info_b]За январь-август 2024 года на территории Минской области из-за превышения скорости совершено 87 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 108 — получили травмы различной степени тяжести. Всего за указанный срок инспекторы ДПС выявили 12126 фактов нарушений скоростного режима.[/info_b]

Какие штрафы грозят?

Наказание за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько её превысили. Согласно ст. 18.12 КоАП РБ, на сегодняшний день в стране действуют следующие [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] штрафы [/link]:

от 10 до 20 км/ч — до 1 БВ (40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ (до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ (до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 БВ (до 480 рублей).

Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастет в разы — от 5 до 15 БВ (то есть до 600 рублей). В этом случае нарушителя также могут лишить прав на срок до одного года.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочей поездки на Брестчину поручил установить на дорогах одного района региона дополнительные камеры фотофиксации. Причиной такого решения стал значительный рост ДТП.

Кубраков поручил установить дополнительные камеры на дорогах в этом районе Беларуси