Telegraf.news
ru

ГАИ одной из областей Беларуси решила всю неделю следить за нарушением, которое грозит лишением прав на год

ГАИ одной из областей Беларуси решила всю неделю следить за нарушением, которое грозит лишением прав на год
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

С началом новой рабочей недели инспекторы ГАИ объявили и новые профилактические мероприятия и рейды, которые запланированы на ближайшие дни. В каждом из регионов тематика рейдов своя: где-то на этой неделе инспекторы решили прокатиться по сельхозпредприятиям в преддверии весенней посевной, а где-то - пристально следить за манёврами "с высокой степенью риска".

Так, на Гомельщине в течение это рабочей недели - с 3 по 7 марта - ГАИ объявила профилактическое мероприятие под говорящим названием “Встречная полоса”. Как пояснили в ведомстве, оно нацелено на предупреждение аварий, спровоцированных нарушением правил обгона и выездом на полосу встречного движения. Именно эти манёвры, по словам представителей ГАИ, обладают высокой степенью риска.

В ГАИ дали водителям свои практические рекомендации при обгонах, выходящие за рамки общих требований, перечисленных в Правилах дорожного движения (ПДД). Как пояснили специалисты, для безопасного обгона необходимо учитывать ряд технических приемов:

  • постоянно контролировать ситуацию впереди и сзади и следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;
  • не обгонять авто, которое притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;
  • не приближаться слишком близко к обгоняемому авто, оставляя безопасную дистанцию для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;
  • пропускать обгоняющих, не давя на газ, но и не притормаживая.

[info_b]В ГАИ напомнили и об ответственности за нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения. В Кодексе об административных правонарушениях за эти нарушения предусмотрен не только штраф ( от 2 до 10 базовых величин , то есть до 420 рублей сегодня), но и лишение водительских прав на срок до 1 года .[/info_b]

“Помните, ни одна спешка не стоит человеческой жизни. Будьте внимательны и, прежде чем выехать на «встречку», подумайте, действительно ли в этом есть необходимость”, - призвали в ГАИ.

Тем временем на Могилёвщине сотрудники ГАИ уже в выходные отправились в рейды с милиционерами из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и охраны правопорядка по предприятиям агропромышленного комплекса. В преддверии весенней посевной кампании они решили нацелить свои усилия на профилактику хищений и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на сельскохозяйственных объектах. Отдельно инспекторы вместе с милицией решили проконтролировать, насколько готова сельхозтехника к проведению посевных работ, а также физическое состояние водителей.

Первыми под рейды попали предприятия Костюковичского района. В ходе проверки некоторых хозяйств там выявили ряд недостатков:

  • частичное отсутствие ограждения на территории предприятия,
  • неработающие запорные устройства на гаражах,
  • отсутствие технического осмотра у отдельной сельхозтехники,
  • наличие неисправностей техники, с которыми запрещено участие в дорожном движении,
  • допуск водителей к участию в дорожном движении без прохождения предрейсового контроля.

В ГАИ пообещали продолжить рейды в данном направлении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 марта по закону белорусские автомобилисты имеют право выезжать на дороги страны на летней резине, не опасаясь схлопотать штраф в 42 рубля. Однако, несмотря на то, что официально запрет на летние шины снят, в Госавтоинспекции посоветовали водителям не торопиться “переобуваться”, ведь погодные условия в марте остаются весьма нестабильными. Узнали, когда, по мнению автоэкспертов, сменить на колёсах “зиму” на “лето” будет безопасно.

Запрет на летнюю резину истёк, но в ГАИ посоветовали белорусам не торопиться на шиномонтаж. При каких условиях уже можно?

Темы: