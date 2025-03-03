ГАИ одной из областей Беларуси решила всю неделю следить за нарушением, которое грозит лишением прав на год

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Опубликовано: 03.03.2025 12:19 , Обновлено: 03.03.2025

С началом новой рабочей недели инспекторы ГАИ объявили и новые профилактические мероприятия и рейды, которые запланированы на ближайшие дни. В каждом из регионов тематика рейдов своя: где-то на этой неделе инспекторы решили прокатиться по сельхозпредприятиям в преддверии весенней посевной, а где-то - пристально следить за манёврами "с высокой степенью риска".

Так, на Гомельщине в течение это рабочей недели - с 3 по 7 марта - ГАИ объявила профилактическое мероприятие под говорящим названием “Встречная полоса”. Как пояснили в ведомстве, оно нацелено на предупреждение аварий, спровоцированных нарушением правил обгона и выездом на полосу встречного движения. Именно эти манёвры, по словам представителей ГАИ, обладают высокой степенью риска.

В ГАИ дали водителям свои практические рекомендации при обгонах, выходящие за рамки общих требований, перечисленных в Правилах дорожного движения (ПДД). Как пояснили специалисты, для безопасного обгона необходимо учитывать ряд технических приемов:

постоянно контролировать ситуацию впереди и сзади и следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;

не обгонять авто, которое притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;

не приближаться слишком близко к обгоняемому авто, оставляя безопасную дистанцию для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;

пропускать обгоняющих, не давя на газ, но и не притормаживая.

[info_b]В ГАИ напомнили и об ответственности за нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения. В Кодексе об административных правонарушениях за эти нарушения предусмотрен не только штраф ( от 2 до 10 базовых величин , то есть до 420 рублей сегодня), но и лишение водительских прав на срок до 1 года .[/info_b]

“Помните, ни одна спешка не стоит человеческой жизни. Будьте внимательны и, прежде чем выехать на «встречку», подумайте, действительно ли в этом есть необходимость”, - призвали в ГАИ.

Тем временем на Могилёвщине сотрудники ГАИ уже в выходные отправились в рейды с милиционерами из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и охраны правопорядка по предприятиям агропромышленного комплекса. В преддверии весенней посевной кампании они решили нацелить свои усилия на профилактику хищений и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на сельскохозяйственных объектах. Отдельно инспекторы вместе с милицией решили проконтролировать, насколько готова сельхозтехника к проведению посевных работ, а также физическое состояние водителей.

Первыми под рейды попали предприятия Костюковичского района. В ходе проверки некоторых хозяйств там выявили ряд недостатков:

частичное отсутствие ограждения на территории предприятия,

неработающие запорные устройства на гаражах,

отсутствие технического осмотра у отдельной сельхозтехники,

наличие неисправностей техники, с которыми запрещено участие в дорожном движении,

допуск водителей к участию в дорожном движении без прохождения предрейсового контроля.

В ГАИ пообещали продолжить рейды в данном направлении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 марта по закону белорусские автомобилисты имеют право выезжать на дороги страны на летней резине, не опасаясь схлопотать штраф в 42 рубля. Однако, несмотря на то, что официально запрет на летние шины снят, в Госавтоинспекции посоветовали водителям не торопиться “переобуваться”, ведь погодные условия в марте остаются весьма нестабильными. Узнали, когда, по мнению автоэкспертов, сменить на колёсах “зиму” на “лето” будет безопасно.

Запрет на летнюю резину истёк, но в ГАИ посоветовали белорусам не торопиться на шиномонтаж. При каких условиях уже можно?