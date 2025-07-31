ГАИ объявила усиленные "фильтры" и "паутину" с 1 по 3 августа

Опубликовано: 31.07.2025 20:12 , Обновлено: 07.03.2026

В ГАИ Могилевской области Беларуси сообщили о начале усиленного контроля на дорогах уже с пятницы, 1 августа. Продлятся рейды до 3 августа (воскресенье) включительно. Как правило, жителям других областей тоже стоит приготовиться. Подобные акции проводят на выходным по всей стране.

При этом в ведомстве предупредили, что на дорогах в некоторых местах будут устроены специальные мероприятия “Фильтр” и “Паутина”, сквозь которые мало кому получится проехать без проверки инспекторами Госавтоинспекции. Однако в ведомстве не назвали точные места и время таких мероприятий.

[inf]Суть «фильтров» — перекрыть дорогу и оставить только одну полосу. Проверки проводят, как правило, на выходных, и даже на скоростных трассах.[/inf]

По традиции последних месяцев, в ГАИ на выходных решили уделить особое внимание нарушением правил “обгона и выезда на полосу встречного движения, не предоставление преимущества в движении пешеходов, а также из-за нетрезвого состояния участников движения”, уточнили в ведомстве.

При этом инспекторы намерены патрулировать дороги скрытно и с помощью БПЛА.

Тем временем в ГАИ Минска призвали белорусов звонить и сообщать о нарушителях: “Уважаемые граждане, не оставайтесь в стороне и сообщайте по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он уже управляет транспортным средством!”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании 29 июля приказал пересмотреть решения по нарушениям Правил дорожного движения для некоторых белорусов и “ужесточить” наказание.

«Поднимайте все материалы» — Кубраков приказал ужесточить наказание для некоторых белорусов по уже закрытым нарушениям ПДД