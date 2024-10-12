ГАИ объявила "стабилизацию" по всей Беларуси и призвала перейти на "зимний режим". В каких областях отправила на дороги "Стрелу"?

Опубликовано: 12.10.2024 10:20 , Обновлено: 12.10.2024

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что на выходных, 12 и 13 октября, ГАИ решила усилить контроль по всей территории страны в целях стабилизации обстановки на дорогах. При этом в двух областях отправили следить за водителями экипажи спецподразделения "Стрела".

В ГАИ предупредили, что в первую очередь будут стараться “пресекать” нарушения “провоцирующие происшествия с тяжкими последствиями”. В их число вошли:

вождение в пьяном виде, вождение без прав, нарушение скоростных ограничений, нарушение правил обгона.

Тем временем, в двух областях Беларуси контроль пообещали ещё более жесткий.

“Экипажи спецподразделения ДПС “Стрела” МВД на территории Брестской и Могилевской областей отработают наиболее аварийно-опасные участки автомобильных дорог. Также на Брестчине проведут дополнительные рейдовые мероприятия подразделения ГАИ Минской и Гродненской областей”, - пообещали в ведомстве.

В ГАИ также призвали белорусов перейти на “сдержанный зимний стиль вождения”. Что, по мнению представителей ведомства, означает - “правильно выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости”.

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