ГАИ объявила рейды в двух областях Беларуси. Где решили ловить "лихачей", а где — за телефон?

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Опубликовано: 20.06.2024 20:14 , Обновлено: 21.06.2024

Госавтоинспекция УВД Минского облисполкома сообщила о проведении рейдов на территории всей области. Инспекторы предупредили белорусов о соблюдении скоростного режима, ведь большинство дорожных инцидентов происходит именно из-за его превышения. Также профилактические мероприятия ГАИ пообещала провести ещё в одной области Беларуси: там под пристальное внимание попадут водители "маршруток" и не только.

На Минщине — акция “Скорость”

В ведомстве сообщили, что за 5 месяцев 2024 года на территории Минской области из-за превышения скоростного режима произошло 41 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 48 — получили травмы различной степени тяжести.

В целях профилактики на предстоящих выходных, с 21 по 23 июня, ГАИ Минской области запланировала акцию «Скорость», в ходе которой инспекторы напомнят водителям об ответственности за “лихачество”. При несении службы стражи дорог пообещали использовать гласный, негласный и смешанный контроль с использованием измерителей скорости на потенциально опасных участках дорог и улиц.

Кроме того, с 21 по 23 июня на территории Минщины запланировали провести акцию под названием “Колёс меньше — опасности больше” , передало информагентство “БелТА”. В Госавтоинспекции подчеркнули, что мероприятия проводятся для предотвращения аварий и нарушений ПДД с участием мотоциклистов, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. К последним, напомним, относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды, моноколёса и пр. При этом стражи дорог пообещали обратить особое внимание на грубые нарушения, среди которых:

управление в нетрезвом виде или без прав; участие в дорожном движении транспорта без регистрации.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На Гомельщине — акция “Перевози по правилам”

В тоже время в ГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили о проведении акции “Перевози по правилам”, которую запланировали провести с 20 по 25 июня. Инспекторы отметили, что с начала года на дорогах области произошло 18 ДТП, в которых 17 детей получили различные травмы, а два ребёнка и вовсе погибли.

В связи с этим сотрудники ГАИ решили провести акцию, чтобы “сократить количество таких ДТП и привить взрослым добросовестный подход к безопасности детей”. Также в ведомстве напомнили, что поездка без использования автокресла (бустера) возможна для детей до 12 лет только в двух случаях:

если рост ребёнка превышает 150 сантиметров;

во время поездки в автомобиле-такси.

Помимо этого, на Гомельщине инспекторы ГАИ начали проверять соблюдение правил перевозки пассажиров и технического состояния “маршруток”. Например, в результате одного из последних рейдов стражи дорог выявили следующие нарушения:

перевозка пассажиров сверх нормы;

высадка пассажиров вне установленных мест;

проезд перекрёстка на красный сигнал светофора;

использование телефона во время движения;

нарушение правил обгона и маневрирования.

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