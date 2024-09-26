ГАИ объявила рейды со "Стрелой" на 3 дня по всей Беларуси. Для чего примут "допмеры"?

Опубликовано: 26.09.2024 18:14 , Обновлено: 26.09.2024

В Госавтоинспекции сообщили, что 27, 28 и 29 сентября стражи дорог "усилят контроль" на дорогах Беларуси. К рейдам пообещали привлечь экипажи спецподразделения дорожно-патрульной службы "Стрела".

Как рассказали в главном управлении ГАИ МВД, в эти три дня инспекторы примут “дополнительные меры по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения”. “Повышенное внимание” пообещали уделить отработке аварийно опасных участков дорог.

А в пятницу, 27 сентября, Госавтоинспекция запланировала провести по всей Беларуси Единый день безопасности дорожного движения под девизом “Не будь невидимкой - засветись в темноте!”. Сотрудники ГАИ пообещали прийти в трудовые коллективы и учреждения образования, чтобы напомнить правила безопасного поведения на дорогах в темное время суток и не только.

В Госавтоинспекции рассказали, что пешеход при движении по краю автодороги или обочине в темноте должен использовать световозвращающие элементы. Также обозначить себя в темное время суток обязаны велосипедисты и те, кто передвигается на средствах персональной мобильности.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в ГАИ Брестской области рассказали, когда водителей могут привлечь к уголовной ответственности за “незаконную охоту” на дорогах. Такое может произойти после того, как машина сбила животное.

До 6 лет тюрьмы. В ГАИ предупредили белорусских водителей об ответственности за «незаконную охоту» на дорогах