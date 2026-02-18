В Литве сократили число ДТП на 35% благодаря дорожной схеме «2+1». Вот как это работает

Опубликовано: 18.02.2026 10:51 , Обновлено: 18.02.2026

Властям Литвы за последние пять лет удалось добиться сокращения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с летальным исходом на 33-35%. Во многом это заслуга введённой схеме движения в формате «2+1». Разобрались, как это работает, и стоит ли такую практику перенять и белорусским дорожникам и ГАИ.

Европейская комиссия на днях опубликовала промежуточный отчёт о том, как страны Европейского союза выполняют намеченную цель по сокращению числа серьезных аварий. Согласно общему плану, количество ДТП с летальным исходом и тяжёлыми последствиями на европейских дорогах к 2030 году должно быть снижено вдвое. В докладе страны-соседки Беларуси, такие как Литва и Польша, а также Словения представлены ​​в качестве образца для подражания.

Согласно данным Европейской комиссии, в этих странах в 2024 году по сравнению с 2019 годом число аварий, в которых погибали люди, сократилось на 33-35%.

Всего за 2024 год на европейских дорогах, по информации Еврокомиссии, погибло 19 940 человек. Это на 12% меньше, чем в 2019 году. Но таких темпов явно не достаточно, чтобы достичь целей, установленных Рамочной политикой ЕС в области безопасности дорожного движения на 2021-2030 годы, отметило литовское издание LRT.lt.

Причиной усиленной борьбы Еврокомиссии с тяжкими ДТП является в том числе то, что такие аварии наносят огромный ущерб экономике ЕС. Их последствия оценивают примерно в 2% валового внутреннего продукта. Кроме того, из-за аварий ежегодно до 100 тыс. человек получают травмы, меняющие их привычный уклад жизни и требующие дорогостоящего лечения и реабилитации.

[inf]Кстати, в отчёте Еврокомиссии указаны и страны-антилидеры. К примеру, в Ирландии и Эстонии число смертельных случаев на дорогах за отчётные пять лет, наоборот, увеличилось. В некоторых странах, таких как Франция, Италия и Нидерланды, ситуация улучшилась совсем незначительно. В 2024 году среднее число смертельных аварий в странах ЕС варьировалось от 20 смертей на миллион жителей в Швеции до 78 смертей на миллион жителей в Румынии.[/inf]

В чём суть дорожной схемы “2+1”?

Ввиду такой неоднородности страновой статистики, в Еврокомиссии обратили внимание на эффективные решения в организации дорожного движения, которые продемонстрировали свою эффективность. В соседней Литве в качестве такой успешной меры борьбы с летальными авариями приводят схему «2+1».

Такую схему движения зачастую вводят на узких трассах, где нет возможности организовать двухполосное движение в обоих направлениях,а места хватает только на три полосы. В этом случае центральная полоса отводится для обгона поочередно то одному, то другому потоку, чередуясь каждые несколько километров.

В Литве на таких участках встречные потоки разделяют, как правило, стальным тросовым ограждением, что что практически исключает лобовые столкновения на таких участках. Но в некоторых странах (например, в соседней России) разделение потоков идёт только по разметке, что считается не таким безопасным вариантом.

В любом случае, организация движения по схеме “2+1” позволяет разгрузить транспортный поток и избежать многокилометровых пробок, когда водители просто не могут безопасно обогнать медленные транспортные средства из-за плотного встречного потока. При этом такой способ увеличения пропускной способности узких автомагистралей считается более дешёвым вариантом, чем расширение трассы до полноценной четырехполосной магистрали, что не везде возможно сделать даже чисто технически.