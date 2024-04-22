ГАИ объявила пятидневные рейды в одной из областей Беларуси. Где решили проверять "внешний вид транспорта"?

Опубликовано: 22.04.2024 11:42 , Обновлено: 22.04.2024

В ГАИ Беларуси сообщили, что на территории одной из областей на протяжении 5 дней особое внимание уделят грузовому транспорту, а также"физическому состоянию" водителей на линии.

В ведомстве отметили, что автокатастрофы с участием крупногабаритного транспорта “представляют собой ужасное зрелище”. Именно поэтому к тяжеловесам на дороге приковано пристальное внимание.

В целях профилактики нарушения ПДД с 22 по 26 апреля включительно на дорогах Гродненской области ГАИ вместе с транспортной инспекцией пообещали организовать “профилактические мероприятия”, во время которых особое внимание обратят на:

эксплуатацию грузовой техники на линии;

соответствие внешнего вида;

техническое состояние;

наличие техосмотра.

Также в ГАИ УВД Гродненского облисполкома посоветовали водителям “бережно относиться не только к себе, но и к транспорту, на котором передвигаетесь”.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось