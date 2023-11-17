ГАИ объявила негласные рейды для водителей и пешеходов. Какие дороги Беларуси решили «отработать» с 17 по 20 ноября?

Опубликовано: 17.11.2023 10:33 , Обновлено: 17.11.2023

В преддверии выходных Госавтоинспекция объявила о новых рейдах и профилактических акциях. Инспекторы пообещали "отработать" дороги республиканского и местного значения, усилив негласный и смешанный контроль как за водителями, так и за пешеходами. В каких именно регионах белорусам следует проявить бдительность с 17 по 20 ноября?

Об усилении негласного и смешанного контроля за дорожным движением заранее объявила Гродненская областная ГАИ . Там пообещали с 17 по 19 ноября “отработать автодороги республиканского и местного значения” - “в целях профилактики”.

“Усиленный контроль будет организован за водителями в состоянии алкогольного опьянения и водителями, не имеющими права управления, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине”, - пояснили в ГАИ.

Кроме того, особое внимание Гродненская областная ГАИ пообещала уделить грузовой технике и пассажирскому транспорту. У вышедшего на линию транспорта планируют проверять:

внешний вид,

техническое состояние,

наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

За кем будет следить ГАИ Минской области с 17 по 20 ноября?

Тем временем в Минской области с 17 по 20 ноября Госавтоинспекция решила тщательнее следить за пешеходами и водителями вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В рамках профилактической акции “Пешеход” областная ГАИ пообещала организовать рейды по “аварийным участкам дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов на пешеходов”.

У пешеходов пообещали проверять наличие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а также следить за нетрезвыми участниками дорожного движения, а водителей пообещали проконтролировать на соблюдение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

[info_b]По статистике ГАИ, с начала года на территории Минска произошло 126 ДТП с участие пешеходов, в результате которых погибли 34 человека, 99 получили травмы. На пешеходных переходах ГАИ зафиксировала 60 ДТП, в которых погибли 3 человека и ещё 58 получили травмы.[/info_b]

Водителям в ГАИ дали следующие рекомендации при приближении к пешеходному переходу:

снизить скорость вплоть до остановки,

оценить условия видимости,

пропустить пешеходов, начинающих или завершающих переход.

Для пешеходов у инспекторов также есть ряд практических советов, которые могут уберечь их от аварии:

перед выходом на проезжую часть остановиться у края и посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности перехода,

установить с водителем зрительный контакт и убедиться, что он вас заметил и уступает дорогу,

снимать наушники и не разговаривать по мобильному телефону при переходе через дорогу,

малолетних детей брать за руку,

в темное время суток обязательно надевать световозвращающие элементы.

Акция ГАИ “Автобус” в Минске продлится до 19 ноября

Кроме того, напомним, что в Минске в эти дни продолжаются профилактические мероприятия под условным названием «Автобус». В рамках этой акции сотрудники проверяют не только водителей пассажирских автобусов, как следует из названия, но и других маршрутных транспортных средств.

В ГАИ Минска отчиталась о результатах «Автобуса». Пообещали продолжить до 19 ноября