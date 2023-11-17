ГАИ объявила негласные рейды для водителей и пешеходов. Какие дороги Беларуси решили «отработать» с 17 по 20 ноября?
В преддверии выходных Госавтоинспекция объявила о новых рейдах и профилактических акциях. Инспекторы пообещали "отработать" дороги республиканского и местного значения, усилив негласный и смешанный контроль как за водителями, так и за пешеходами. В каких именно регионах белорусам следует проявить бдительность с 17 по 20 ноября?
Об усилении негласного и смешанного контроля за дорожным движением заранее объявила Гродненская областная ГАИ . Там пообещали с 17 по 19 ноября “отработать автодороги республиканского и местного значения” - “в целях профилактики”.
“Усиленный контроль будет организован за водителями в состоянии алкогольного опьянения и водителями, не имеющими права управления, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине”, - пояснили в ГАИ.
Кроме того, особое внимание Гродненская областная ГАИ пообещала уделить грузовой технике и пассажирскому транспорту. У вышедшего на линию транспорта планируют проверять:
- внешний вид,
- техническое состояние,
- наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
За кем будет следить ГАИ Минской области с 17 по 20 ноября?
Тем временем в Минской области с 17 по 20 ноября Госавтоинспекция решила тщательнее следить за пешеходами и водителями вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В рамках профилактической акции “Пешеход” областная ГАИ пообещала организовать рейды по “аварийным участкам дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов на пешеходов”.
У пешеходов пообещали проверять наличие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а также следить за нетрезвыми участниками дорожного движения, а водителей пообещали проконтролировать на соблюдение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
[info_b]По статистике ГАИ, с начала года на территории Минска произошло 126 ДТП с участие пешеходов, в результате которых погибли 34 человека, 99 получили травмы. На пешеходных переходах ГАИ зафиксировала 60 ДТП, в которых погибли 3 человека и ещё 58 получили травмы.[/info_b]
Водителям в ГАИ дали следующие рекомендации при приближении к пешеходному переходу:
- снизить скорость вплоть до остановки,
- оценить условия видимости,
- пропустить пешеходов, начинающих или завершающих переход.
Для пешеходов у инспекторов также есть ряд практических советов, которые могут уберечь их от аварии:
- перед выходом на проезжую часть остановиться у края и посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности перехода,
- установить с водителем зрительный контакт и убедиться, что он вас заметил и уступает дорогу,
- снимать наушники и не разговаривать по мобильному телефону при переходе через дорогу,
- малолетних детей брать за руку,
- в темное время суток обязательно надевать световозвращающие элементы.
Акция ГАИ “Автобус” в Минске продлится до 19 ноября
Кроме того, напомним, что в Минске в эти дни продолжаются профилактические мероприятия под условным названием «Автобус». В рамках этой акции сотрудники проверяют не только водителей пассажирских автобусов, как следует из названия, но и других маршрутных транспортных средств.
В ГАИ Минска отчиталась о результатах «Автобуса». Пообещали продолжить до 19 ноября