ГАИ объявила массированные трёхдневные рейды на одной из республиканских трасс Беларуси

Опубликовано: 22.04.2025 07:49 , Обновлено: 22.04.2025

Госавтоинспекция Минской области объявила три дня усиленных рейдов на одной из республиканских трасс. Наряды дорожно-патрульной службы пообещали сконцентрировать в тех местах, которые, согласно статистике аварий, "характеризуются наибольшей вероятностью совершения правонарушений и дорожных автоаварий".

Усилить наряды ГАИ Минщины решила на трассе М-1 “Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки)”. Массированную отработку аварийно-опасных участков этой трассы запланировали на 22-24 апреля .

В ГАИ констатировали, что “несмотря на проводимую работу по профилактике ДТП, ситуация на дорогах остается сложной”, и привели статистику, которая говорит лучше любых заявлений: с начала года на этом участке республиканской трассы произошло 5 серьёзных ДТП, в которых погиб один человек и ещё семеро получили телесные повреждения.

Вот на какие нарушения инспекторы пообещали обращать внимание в первую очередь в ходе нынешних рейдов:

управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии,

вождение без прав,

нарушения правил перевозки пассажиров (в особенности детей),

нарушения ПДД со стороны пешеходов и других “уязвимых” категорий.

Именно эти грубые нарушения, согласно официальной статистике ведомства, чаще всего приводят к авариям с тяжкими последствиями.

Дополнительно ГАИ пообещала взять “под особый контроль” мотоциклистов и водителей маршрутных транспортных средств.

“Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными и дисциплинированными при совершении маневров. Пешеходам, в свою очередь проявлять максимум внимания при переходе проезжей части и обязательно обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами”, - дали свои рекомендации перед рейдами инспекторы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на инструктаже сотрудников подразделений ГАИ Минска рассказал стражам дорог, за что водителям “не должно быть пощады”. Глава МВД пояснил, как инспекторы “должны организовать служебную деятельность”.

Кубраков предупредил ГАИ Беларуси, за что водителям «пощады быть не должно»