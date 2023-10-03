ГАИ объявила «массированные отработки» по всей Беларуси. Кого будут ловить до 8 октября?

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Опубликовано: 03.10.2023 14:42 , Обновлено: 03.10.2023

Госавтоинспекция объявила о новых "рейдовых мероприятиях" и "массированных отработках" аварийно-опасных участков дорог, которые планируют проводить инспекторы на протяжении всей текущей недели. Узнали, на кого инспекторы направят "дополнительные меры по профилактике ДТП" до 8 октября.

Новые рейды в ГАИ решили провести “в связи с сокращением светового дня”. На особый контроль пообещали взять двухколесные транспортные средства (велосипеды и мототранспорт), а также пешеходов, включая тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности. В ГАИ заявили, что их будут активно привлекать к ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а именно:

за нарушение правил безопасного передвижения в темное время суток,

за нарушение правил пересечения пешеходных переходов.

Начальника отделения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова особо подчеркнула, что “незащищенные участники дорожного движения” обязаны в тёмное время суток использовать одежду “повышенной видимости”, а на одежде должны присутствовать специальные световозвращающие элементы.

Тем временем в ГАИ Гродненской области объявили о планах направить дополнительные наряды ДПС на “отработку” дорог, приближенных к местам массового отдыха белорусов. Там пообещали “уделить повышенное внимание” выявлению нетрезвых водителей и пешеходов, а также бесправников.

В ГАИ предупредили, что “отработки” будут организовывать как с помощью негласного, так и смешанного контроля.

Ранее в Госавтоинспекции напомнили, чем обязательно должен быть оборудован велосипед, какая и когда должна быть на велосипедисте одежда, а в каких случаях грозит штраф.

Штраф до 296 рублей. В ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах