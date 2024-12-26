ГАИ объявила 2 недели "Фильтров", "Паутины" и усиленного надзора "Стрелой" по всей Беларуси

Опубликовано: 26.12.2024 08:32 , Обновлено: 26.12.2024

Белорусская Госавтоинспекция на две недели решила "усилить надзор" за дорожным движением и соблюдением Правил как со стороны водителей, так и пешеходов, в том числе в местах проведения массовых гуляний. Для этого по всей стране пообещали устроить уже знакомые белорусским автомобилистам спецмероприятия "Фильтр", "Паутина", выпустить на дороги "Стрелу", а также организовать "обмен нарядами ДПС" между районами.

Усилить надзор на дорога ГАИ решила из-за традиционно возрастающего числа дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в праздничные дни. Именно поэтому с 25 декабря по 8 января по всей стране объявили профилактические мероприятия под общим девизом “Пьяному и бесправному не место на дороге!”

Так, представитель главного управления ГАИ МВД Анна Банадык сообщила, что наряды спецподразделения ДПС “Стрела” в эти дни будут отправлять в регионы “с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой”.

[info_b]Напомним, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси можно лишиться водительских прав , а также получить немалый штраф. Его максимальный размер будет напрямую зависеть от степени алкогольного опьянения:

4 000 рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года - в случаях, если:

концентрация абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе составляет до 0,8 промилле включительно;

включительно; концентрация паров абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составляет до 380 микрограммов включительно;

8 000 рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет — в случаях, если:

концентрация абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе составляет больше 0,8 промилле включительно;

включительно; концентрация паров абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составляет больше 380 микрограммов включительно.

Кроме того, в КоАП предусмотрен и штраф за передачу машины пьяному товарищу - от 2 000 до 4 000 бел. руб. с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.[/info_b]

В добавок к контролю за пьяными за рулём, в праздничные дни ГАИ решила уделить повышенное внимание правилам безопасной перевозки пассажиров. В первую очередь, инспекторы будут контролировать перевозку детей, у которых уже начались зимние каникулы в школах.

Ранее Telegraf.news рассказал, как рассчитать время после употребления алкоголя, по прошествии которого водителю можно сесть за руль. Ведь даже небольшое количество алкоголя может ухудшить способность управлять автомобилем, хотя законный предел в Беларуси для водителей считается 0,3 промилле алкоголя в крови. Даже символическое количество алкоголя способно изменить субъективную оценку самочувствия, придать ложную смелость переоценить свои возможности, замедлить реакцию, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

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