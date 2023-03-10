ГАИ объявила масштабные рейды по всей Беларуси. Где и кого будут ловить?
Госавтоинспекция решила усилить контроль за дорожным движением в Беларуси с 10 по 13 марта. Наряды ДПС будут следить за дорожным движением в том числе на автомобилях без специальной окраски.
По всей Беларуси ГАИшники будут усиленно контролировать:
- соблюдение скоростных режимов;
- правил перевозки пассажиров, обгона и выезда на полосу встречного движения;
- проезда пешеходных переходов и перекрестков.
Кроме того, традиционно будут ловить пьяных водителей и бесправников.
Особое внимание инспекторы пообещали уделить трассе, которая проходит через две области. Так ГАИ запланировала «масштабную отработку аварийно-опасных участков» автодороги Р-31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины.
А к рейдам в Гродненской области даже подключать спецподразделение ДПС «Стрела».
К слову, дорожная обстановка в Беларуси на выходных 11-12 марта, судя по прогнозу синоптиков, будет сложная. В МЧС даже посоветовали отложить поездки на автомобиле.
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