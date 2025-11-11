ГАИ объявила локальные трёхдневные рейды для одной категории минчан

Опубликовано: 11.11.2025 09:02 , Обновлено: 11.11.2025

Столичная Госавтоинспекция объявила локальные трёхдневные рейды, взяв на профилактический контроль одну категорию участников дорожного движения.

Речь о пешеходах, велосипедистах и прочих участников дорожного движения, которых инспекторы относят к категории “уязвимых”. Для профилактики ДТП с их участием столичная ГАИ и объявила тематические рейды с 11 по 13 ноября , сконцентрировавшись на дорогах в одном районе белорусской столицы - Советском районе.

В ГАИ Минска предупредили, что в ближайшие три дня будут тщательно следить за тем, чтобы водители предоставляли на дорогах преимущество пешеходам, велосипедистам и прочим уязвимым участникам. Но и за соблюдением ПДД со стороны последних также пообещали следить не менее пристально.

“Целью данной инициативы является предупреждения нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов, а также развитие у уязвимых участников дорожного движения навыков обеспечения собственной безопасности”, - пояснили главную цель локального профмероприятия в ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Госавтоинспекция Минской области вооружилась новым техническим спецсредством - миниатюрной портативной видеокамерой. Она может передавать картинку происходящего прямо на экран смартфона инспектора и устанавливаться на любое сооружение улично-дорожной сети. Портативную “помощницу” в ведомстве назвали “всевидящим оком”.

Миникамеры с трансляцией в смартфон инспектора. ГАИ Минщины вооружили «всевидящим оком»