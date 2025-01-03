ГАИ объявила "Фильтр" и "Паутину" на выходные в Беларуси. Куда выпустят "Стрелу"?

Опубликовано: 03.01.2025 14:21 , Обновлено: 03.01.2025

В преддверии больших выходных ГАИ Беларуси напомнила о своем профилактическом мероприятии "Пьяному и бесправному не место на дороге!", которое продлится до 8 января. Также в ведомстве рассказали, куда в первый в 2025 году уикенд решили отправить спецподразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела".

В главном управлении Госавтоинспекции [link href=“https://t.me/pressmvd/15567” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что стражи дорог усилили надзор за дорожным движением, обеспечивают контроль соблюдения правил дорожного движения (ПДД) водителями и пешеходами, в том числе в местах проведения праздничных мероприятий.

А на предстоящие выходные запланировали обмен нарядами ДПС граничащих районов и проведение специальных мероприятий “Фильтр” и “Паутина”. “Сотрудники спецподразделения ДПС “Стрела” оказывают помощь в наиболее аварийных регионах”, - рассказали в Госавтоинспекции без уточнения, в какие именно регионы отправили спецподразделения.

В ведомстве попросили тех, кто заметит за рулем машины пьяного водителя или пешеходов в состоянии алкогольного опьянения на дороге, звонить по телефону 102.

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Кстати, с 1 января в Беларуси действует новый размер базовой величины - 42 рубля. Соответственно, увеличился и размер всех штрафов. Вот сколько теперь придется платить водителям за превышение скорости (статья 18.12 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси):

за превышение от 10 до 20 км/ч грозит до 1 базовой величины (до 42 рублей),

за превышение от 20 до 30 км/ч - от 1 до 3 базовых (от 42 до 126 рублей),

за превышение от 30 до 40 км/ч - от 3 до 10 БВ (от 126 до 420 рублей),

за превышение на 40 км/ч и больше - от 8 до 12 базовых (от 336 до 504 рублей).

Если же водителя заметят за повторным превышением скорости от 20 км/ч и больше в течение года, то размер штрафа составит от 5 до 15 БВ (от 210 до 630 рублей). Или можно лишиться прав на срок до одного года.

А если за рулем машины окажется бесправник, то сумма штрафа для него (или для того, кто передал управление авто человеку без водительского удостоверения) - от 5 до 20 БВ (от 210 до 840 рублей; статья 18.14 КоАП). При повторном таком же нарушении в течение года размер штрафа составит от 20 до 50 базовых (от 840 до 2100 рублей).

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Ранее Telegraf.news писал, что в Минске запустили пилотный проект, который в будущем должен избавить белорусских водителей от необходимости предоставлять в ГАИ бумажные медицинские справки. Уже сейчас результаты медосвидетельствования, пройденного в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров столицы, будут автоматически передаваться в базу данных Госавтоинспекции.

В Минске начали отменять бумажные медсправки для водителей. Когда по всей Беларуси?