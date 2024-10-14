ГАИ объявила 4-дневные рейды возле пешеходных переходов в этом городе Беларуси. Кто на контроле?

Опубликовано: 14.10.2024 21:06 , Обновлено: 14.10.2024

Госавтоинспекция Минска сообщила о "профилактической акции" с 15 по 18 октября на дорогах столицы. Цель рейдов - повысить "уровень дисциплинированности" водителей при проезде пешеходных переходов и не только.

По информации ГАИ, акция направлена на “повышение безопасности” уязвимых участников дорожного движения, к которым относят пешеходов, велосипедистов и тех, кто ездит на средствах персональной мобильности (СПМ). К слову, рейды также нацелены на формирование у них “навыков обеспечения собственной безопасности”.

Сотрудники ГАИ пообещали использовать в своей работе гласный, негласный и смешанный контроль. “В вечерние часы инспекторы будут нести службу вблизи пешеходных переходов”, - предупредили в столичной Госавтоинспекции.

Там добавили, что акцию решили провести из-за “ухудшения” погоды и сокращения светового дня.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в минской ГАИ объявили о проведении акции “Полоса для транспорта” по 20 октября в столице. Пообещали проконтролировать “неправомерное использование водителями” полос для движения маршрутных транспортных средств.

Также по 20 октября инспекторы запланировали рейды на Витебщине.

ГАИ Минска объявила 9-дневную акцию для «недопущения неправомерного использования» этих полос