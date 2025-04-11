ГАИ назвала 9 трасс для 3-дневных "отработок" на Брестчине. Чему пообещала "повышенное внимание"?
ГАИ Брестчины предупредила водителей об "отработках" 9 автодорог с 11 по 13 апреля. Стражи дорог рассказали, чему уделят "повышенное внимание" в эти дни.
В Telegram-канале УВД Брестского облисполкома опубликовали полный список этих трасс:
- М-10 «Граница РФ (Селище) - Гомель - Кобрин».
- Р-2 «Столбцы - Ивацевичи - Кобрин».
- Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин».
- Р-16 «Тюхиничи - Высокое - граница Польши (Песчатка).
- Р-83 «Брест - Каменец - Национальный парк “Беловежская пуща».
- Р-85 «Слоним-Высокое».
- Р-94 «Брест-Томашовка-граница Польши (Домачево)».
- Р-91 «Осиповичи - Барановичи».
- Р-127 «Кобрин - граница Украины (Дивин)».
“Повышенное внимание” Госавтоинспекция [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/62568” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] выявлению нарушений ПДД, которые приводят к ДТП с тяжкими последствиями. А именно:
- нарушение скоростных режимов, правил обгона и выезда на “встречку”,
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения,
- бесправники за рулем,
- нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами.
Следить за дорожной обстановкой стражи дорог решили в том числе с использованием мобильных датчиков контроля скорости.
Ранее Telegraf.news писал о рейдах ГАИ по всей стране на предстоящих выходных. Как пояснила представитель главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, усиление контроля Госавтоинспекции в выходные можно ожидать в основном в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Вербного Воскресенья.
ГАИ усилила контроль по всей Беларуси в выходные из-за религиозных мероприятий. За кем пообещали следить?