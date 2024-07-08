ГАИ назвала 5 причин, по которым белорусов не допустят к сдаче экзамена на права

Опубликовано: 08.07.2024 15:04 , Обновлено: 08.07.2024

В субботу, 6 июля, вступил в силу закон "Об изменении Закона "О дорожном движении". Госавтоинспекция Беларуси внесла некоторые нововведения в порядок выдачи и обмена водительских удостоверений. Кроме того, положение затронуло и сдачу экзаменов, которые необходимы для получения прав.

Так, основания для отказа в приёме экзамена были и раньше, однако теперь их утвердили на официальном уровне. В Госавтоинспекции рассказали о 5 ситуациях, из-за которых белорусов не допустят к экзаменационным испытаниям. К ним относятся:

отсутствие медицинской справки; не установленный законодательством возраст (для категорий АМ и А1 — это 16 лет, категорий A, B и C — 18 лет, категорий D и E — 21 год); отсутствие документов, предусмотренных для белорусов, которые прошли подготовку по единым программам подготовки водителей в РБ; документы с истёкшим сроком действия либо с исправлениями; лишение водительских прав или ограничение на право управления.

Также в ГАИ добавили, что новые правила предусматривают одну ошибку при сдаче экзамена на категорию А. Сам экзамен при этом будет продолжаться с того элемента, на котором и ошибся будущий водитель. Кроме того, теперь для выдачи или обмена удостоверений гражданам России и Беларуси, которые имеют права, выданные в РФ, сдавать теоретический экзамен не требуется.

Ещё одно изменение — введение предварительной записи на проведение повторного практического экзамена для тех, кто не сдал его с первой и последующей попыток. Также в законодательстве теперь регламентирована продолжительность испытания. В условиях реальной дорожной обстановки она будет зависеть только от выполнения обязательных элементов. Ограничение его минимальной продолжительности власти Беларуси исключили.

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