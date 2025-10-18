ГАИ «настоятельно» попросила белорусов сделать это с машинами. Вот список задач

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Опубликовано: 18.10.2025 17:56 , Обновлено: 18.10.2025

В пресс-службе МВД сообщили, что Госавтоинспекция «настоятельно рекомендовала» белорусам заранее позаботиться об оснащении автомобиля для передвижения в зимний период.

При этом в ведомстве не уточнили, что нужно сделать. Тем не менее, кроме замены резины на зимнюю, есть ещё несколько важных нюансов, которые стоит учесть каждому водителю перед зимой.

На самом деле заняться в октябре подготовкой к зимней погоде — хорошая идея, ведь во многих районах Беларуси уже этой ночью ожидается минусовая температура.

Что нужно сделать осенью с машиной, чтобы подготовиться к зиме:

Для начала, даже если вы не собираетесь пока менять резину, проверьте давление. С понижением температуры наружного воздуха снижается и давление в шинах. Убедитесь, что в каждой шине оно соответствует рекомендованному производителем автомобиля. Проверьте аккумулятор. С падением температуры снижается и эффективность батареи автомобиля. В холодную погоду бензиновым и дизельным двигателям требуется больше мощности от аккумулятора для запуска. Проверьте сами или попросите на СТО оценить его состояние — возможно, аккумулятор пора заменить. Замените омывающую жидкость в бачке на «незамерзайку». Минусовые температуры ночью могут привести к замерзанию жидкости в бачке. А это значит, что, согласно ПДД, вам нельзя выезжать на дорогу, пока она не оттает. К тому же, это небезопасно. Также проверьте стеклоочистители. По возможности установите щетки, предназначенные для зимы. Или просто оцените, насколько хорошо ваши справляются с очисткой стекол от грязи. Наступила пора, когда на дорогах будет больше грязи, и хорошие дворники очень пригодятся. Соберите зимний набор и положите в машину: щётку для чистки машины от льда и снега, скребок для стёкол.

Ранее Telegraf.news писал, что у многих белорусских автомобилистов не возникает вопроса, когда же «переобувать» машину. Многие это делают поближе к «законному» 1 декабря. И да, официальное требование об использовании зимних шин с этой даты даже в ГАИ признают не всегда верным. Это просто крайний срок. Сами производители шин просят не ждать календарной зимы — это ошибка. Даже в ноябре уже может быть поздно.

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