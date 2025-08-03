ГАИ нашла в Осиповичах водителя после нашумевшего видео в TikTok

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Опубликовано: 03.08.2025 15:26 , Обновлено: 03.08.2025

В пресс-службе милиции Могилевской области сообщили, что нашли водителя, который стал героем ролика в TikTok. Поводом же стало его поведение на улице Осипович, одного из районных центров области.

На видео, появившемся в соцсети, видно, что красная видевшая виды “Лада” стоит на встречной полосе на перекрестке. Причем когда загорается зелёный свет для водителей встречного движения, водитель-нарушитель никак не реагирует и не пытается исправить ситуацию, преграждая путь машинам.

В ходе расследования ГАИ установила, что нарушителем оказался 64-летний местный водитель. Он намеревался повернуть на перекрестке налево и почему-то для этого выехал на полосу встречного движения, причем пересек двойную сплошную, затем остановился, ожидая разрешающего сигнала светофора.

“Теперь ему придется заплатить штраф и забыть о праве управления транспортом сроком до 1 года”, - заявили в милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси (МВД) сообщили, что сотрудники минской милиции ведут “непрерывный мониторинг сети Интернет”.

В ведомстве не уточнили, какие специальные инструменты или программы для этого применяют, но заверили, что «особое внимание» уделяется предупреждению «безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

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