ГАИ начала трёхдневные рейды в Минске. За кем пообещали дополнительно следить по камерам?

Опубликовано: 08.10.2025 07:56 , Обновлено: 08.10.2025

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей о профилактическом мероприятии, которое в эти дни инспекторы проводят на дорогах Минска. Дополнительно к физическим рейдам на три дня усилили контроль за одной категорией водителей по камерам, подключённым к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

Рейды начали ещё накануне, 7 октября, и продлятся ещё два дня - до 9 октября включительно. Их главной целью станет профилактика нарушений со стороны водителей пассажирских автобусов.

В ходе физических рейдов инспекторы пообещали проверять как техническое состояние маршрутных транспортных средств, так и обращать пристальное внимание на соблюдение ПДД со стороны водителей.

“В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении”, - предупредила вриод начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Соколинская.

Впрочем, повысить бдительность на столичных дорогах в ближайшие дни стоит не только водителям общественного транспорта. Параллельно с проверкой этой категории водителей, инспекторы пообещали усилить контроль и за водителями других транспортных средств. Контролировать будут то, предоставляют ли водители преимущество маршрутному транспорту там, где того требуют правила, а также правомерность движения других авто по полосам, выделенным специально для общественного транспорта.

Нарушения этих двух пунктов ПДД в ГАИ пообещали дополнительно следить по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал о ситуации, когда белорусы пожаловались в ГАИ на водителей автобусов и маршруток, которые при выезде с остановки маршрутного транспорта не уступают дорогу другим водителям. В ГАИ встали на сторону недовольных, объяснили, когда общественный транспорт не имеет преимущество и рассказали, какие штрафы могут грозить за подобные нарушения.

«Пересмотрите правила!» — В ГАИ показали, когда автобусам можно не уступать. Белорусы ответили