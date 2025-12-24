ГАИ начала тестировать первую белорусскую систему распознавания пешеходов

Опубликовано: 24.12.2025 14:13 , Обновлено: 24.12.2025

В Чаусах Могилёвской области Госавтоинспекция начала тестировать новую систему автоматической идентификации пешеходов. Её особенность заключается в том, что система - белорусского производства. По запросу ГАИ её разрабатывало могилёвское ОАО «Зенит».

Как пояснил газете “На Страже” заместитель главного конструктора ОАО «Зенит» Сергей Игнатов, запрос дорожной инспекции был “предельно конкретным” - повысить безопасность на “зебрах” и сделать пешеходов заметными в любых условиях, особенно в тех местах, движение достаточно интенсивное, а светофоров нет.

В результате, как рассказал Игнатов, конструкторы использовали серийно производимые узлы и сенсоры, но адаптировали их программное взаимодействие. Та версия системы, которая сейчас тестируется в Чаусах, уже не первая, а улучшенная, доработанная после пилотных испытаний.

Если объяснять по-простому, это система взаимосвязанных датчиков, подключённых к прожекторам. Во-первых, они автоматически включают освещение над пешеходным переходом с наступлением темноты. При приближении человека к “зебре” ночью автоматические сенсоры также включают дополнительные прожекторы, информационное табло с надписью «Внимание пешеход!», которое должно дополнительно привлечь внимание водителя, а также жёлтые мигающие лампочки, светодиодные повторители и звуковой сигнал. Вся эта система оповещения выключается лишь спустя 30 секунд после того, как пешеход выйдет из поля зрения датчиков.

Пока такой системой белорусского производства оборудован только один пешеходный переход в Чаусах. Он находится на въезде в город на транзитной трассе Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи.

Как заявил заместитель начальника УГАИ УВД Могилевского облисполкома Владислав Бордиловский, после тестирования системы инспекторы планируют установить подобные “умные” системы на республиканских трассах, в первую очередь, на трассах М4 Минск - Могилев и М5 Минск - Гомель, где скоростной режим выше, а затем переходить и на другие магистральные дороги.

Отметим, что сами по себе “умные зебры”, где освещение включается датчиками по мере приближения человека к переходу, для Беларуси не в новинку. Они действуют уже во многих белорусских городах, но чьего именно производства - в ГАИ обычно не уточняли.

Более того, пару лет назад на участке трассы М-10 (граница России (Селище) – Гомель – Кобрин) недалеко от Гомеля по похожей принципу организовали экспериментальный интеллектуальный наземный переход не для людей, а для диких животных. Пилотный проект был частью программы по повышению безопасности дорожного движения и минимизации ДТП с участием диких животных.

На трассе под Гомелем построили интеллектуальный наземный переход для животных. Как это работает?