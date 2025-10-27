ГАИ начала рейды с эвакуатором по дворам многоэтажек Минска

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Опубликовано: 27.10.2025 08:25 , Обновлено: 27.10.2025

Новую рабочую неделю столичная Госавтоинспекция решила начать с профилактической акции и тематических рейдов. Их решили устроить по дворам жилых многоэтажек. Узнали, за какие нарушения инспекторы пообещали отгонять авто на штрафстоянку.

Вся эта неделя - с 27 по 31 октября - для столичной ГАИ пройдёт под лозунгом “Стоп - парковка”. Эта акция стала уже регулярной для белорусской ГАИ. К ней привлекают эвакуаторы, чтобы не только штрафовать нарушителей, но и тут же устранять нарушение. Эвакуация грозит тем, кто использует парковочные места, выделенные для инвалидов, без законных на то оснований.

В столичной ГАИ пояснили, что в рамках рейдов, в ходе которых будут контролироваться соблюдение правила остановки и стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов, инспекторы отработают (в том числе с привлечением эвакуаторов) следующие столичные зоны:

места стоянки вблизи административных зданий и социальных объектов,

парковки торговых центров,

жилые зоны и дворовые территории.

В ГАИ напомнили, что для парковки на местах для инвалидов, обозначенных специальным знаком или разметкой, автомобиль должен в обязательном порядке быть обозначен соотвествующим опознавательным знаком. Он должен быть размещён на самом транспортном средстве, в соответствии с требованиями ПДД.

При этом право на использование такого знака напрямую зависит от группы инвалидности человека. Так, разрешается использовать знак (и, соответственно, парковаться на спецместах):

инвалидам 1 и 2 групп, а также лицам, осуществляющим их перевозку,

инвалидам 3 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата,

лицам, перевозящим детей-инвалидов.

[inf]Напомним, за неправомерную стоянку на месте для инвалидов в Беларуси могут оштрафовать на 2 базовых величины - 84 рубля на сегодня. Такой штраф за нарушение предусмотрен частью 2 статьи 18.18 КоАП РБ.[/inf]

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в Минском городском жилищном хозяйстве также призывали белорусов “обращать внимание” на то, как ведут себя соседи во дворах. Точнее, на то, как они паркуют автомобиль. Кажется, причём тут ЖКХ? Дело в том, что неправильно припаркованные машины мешают работе спецтранспорта, в том числе мусоровозам.

В ЖКХ призвали минчан «обращать внимание на соседей» во дворах. О каких штрафах попросили «вежливо напомнить»?