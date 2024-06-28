ГАИ начала "массированную отработку" автодороги на Гомельщине. За кем - негласный контроль?
Госавтоинспекция начала рейды с "массированной отработкой" автодороги в Гомельской области. Инспекторы пообещали использовать камеры фото- и видеофиксации для "выявления грубых нарушений правил дорожного движения".
Так, по 29 июня ГАИ Гомельщины патрулирует автодорогу Н-5011 «Светлогорск - Сосновый Бор - Полесье» в местах, где высока вероятность нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.
В Госавтоинспекции перечислили, что в первую очередь контролируют инспекторы:
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или без прав,
- нарушение водителями правил обгона, а также перевозки пассажиров,
- превышение скоростных режимов,
- нарушение ПДД пешеходами в темное время суток.
“В работе правоохранители будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль”, - дополнили в ГАИ Гомельской области.
Ранее Telegraf.news сообщал также о “массированной отработке” инспекторами Госавтоинспекции двух автодорог на Минщине. Там рейды продлятся и 29, и 30 июня, то есть все выходные.
ГАИ объявила «массированную отработку» автодорог на Минщине. Кому пообещали «особое внимание»?