На Гомельщине погибли 6 пассажиров после столкновения маршрутки с трактором и легковушкой

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Опубликовано: 11.10.2025 08:51 , Обновлено: 11.10.2025

В МВД сообщили, что 10 октября около 19:00 на 72-м километре автодороги Р-31 в Светлогорском районе произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.

По данным ГАИ, водитель маршрутного такси 1979 года рождения совершил столкновение с трактором, который двигался в попутном направлении. После этого маршрутка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen.

















В МВД сообщили, что в результате ДТП погибли 6 пассажиров маршрутки, а 2 водителя и ещё 6 пассижиров получили телесные повреждения.

[obnovleno_b]В Минздраве уточнили, что всего в аварии пострадали 19 человек. Из них шесть погибли на месте аварии. Ещё восемь были госпитализированы, в том числе один подросток.

Оставшиеся трое уехали еще до прибытия скорой медпомощи. А лвое пострадавших, после осмотра врачей, отказались от госпитализации.[/obnovleno_b]

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков направил на место происшествия начальника ГАИ Виктора Ротченкова.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса.

Данная статья гласит, что действия виновного, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

ГАИ попросила о помощи

В ГАИ Гомельской области обратились к белорусам с просьбой оказать содействие в выяснении всех обстоятельств трагедии.