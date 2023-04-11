ГАИ на две недели усилила негласный контроль на дорогах. Где и за кем будут следить?

Опубликовано: 11.04.2023 07:51 , Обновлено: 11.04.2023

В пресс-службе Госавтоинспекции Минской области сообщили о старте комплексных профилактических мероприятий, которые будут проводить инспекторы в ближайшие две недели. С 10 по 21 апреля на дорогах области сотрудники ГАИ усилят контроль за дорожным движением, в том числе негласный.

Как пояснили в ГАИ Минщины, нынешние мероприятия нацелены на “профилактику нарушений и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта”.

“В ходе мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется контроль, в том числе негласный, за дорожным движением в части соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) водителями транспортных средств и должностными лицами организаций и предприятий, осуществляющих перевозку грузов”, - сообщили в Госавтоинспекции.

Водителям грузового транспорта там настоятельно рекомендовали “неукоснительно соблюдать правила дорожного движения”, а также выбирать безопасную скорость движения и дистанцию и не “лихачить”.

Напомним, ранее в МВД Беларуси объявили о том, что впервые на дороги страны вместе с инспекторами ГАИ вышли на дежурство собаки и их кинологи из внутренних войск. В ведомстве утверждают, что животные помогают выявлять «злостных нарушителей». Так начали использовать квадрокоптеры.

ГАИ Беларуси объявила о рейдах с собаками и квадрокоптерами. Зачем?