ГАИ на 4 дня отправила спецвзвод "Дельта" в одну из областей Беларуси. Где ждать дроны и негласные патрули?

Опубликовано: 06.11.2025 15:45 , Обновлено: 06.11.2025

Госавтоинспекцию Гродненской области с четверга, 6 ноября, перевели на усиленный вариант несения службы. В таком режиме инспекторы будут работать все выходные, а на помощь им направили дополнительные экипажи отдельного специального взвода "Дельта".

Усиление на дорогах Гродненщины на длинные ноябрьские выходные решили организовать в профилактических целях - чтобы снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, пояснили в областной ГАИ.

Водителей предупредили о том, что под отработку подпадут как трассы республиканского значения, так и дороги местного значения. Там планируется организовать в том числе и негласный контроль, в частности, с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Не обойдут вниманием в выходные и пешеходов. Им более пристальный контроль инспекторы пообещали в тёмное время суток. Тем, кто будет передвигаться вдоль дороги без световозвращающих элементов пригрозили штрафами.

Тем временем к участникам дорожного движения, которые допустят более грубые нарушения ПДД (к ним инспекторы обычно относят пьяное вождение, вождение без прав, превышение скорости и прочее), в ГАИ пообещали принимать “жёсткие меры административного воздействия”, вплоть до лишения водительских прав.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на вооружении дорожных инспекторов Минского района недавно появилось новое техническое спецсредство, которое в ГАИ назвали “всевидящим оком”. Это миниатюрная портативная видеокамера, которая может передавать картинку происходящего прямо на экран смартфона инспектора.

Миникамеры с трансляцией в смартфон инспектора. ГАИ Минщины вооружили «всевидящим оком»