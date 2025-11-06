ГАИ на 4 дня отправила спецвзвод "Дельта" в одну из областей Беларуси. Где ждать дроны и негласные патрули?
Госавтоинспекцию Гродненской области с четверга, 6 ноября, перевели на усиленный вариант несения службы. В таком режиме инспекторы будут работать все выходные, а на помощь им направили дополнительные экипажи отдельного специального взвода "Дельта".
Усиление на дорогах Гродненщины на длинные ноябрьские выходные решили организовать в профилактических целях - чтобы снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, пояснили в областной ГАИ.
Водителей предупредили о том, что под отработку подпадут как трассы республиканского значения, так и дороги местного значения. Там планируется организовать в том числе и негласный контроль, в частности, с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Не обойдут вниманием в выходные и пешеходов. Им более пристальный контроль инспекторы пообещали в тёмное время суток. Тем, кто будет передвигаться вдоль дороги без световозвращающих элементов пригрозили штрафами.
Тем временем к участникам дорожного движения, которые допустят более грубые нарушения ПДД (к ним инспекторы обычно относят пьяное вождение, вождение без прав, превышение скорости и прочее), в ГАИ пообещали принимать “жёсткие меры административного воздействия”, вплоть до лишения водительских прав.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на вооружении дорожных инспекторов Минского района недавно появилось новое техническое спецсредство, которое в ГАИ назвали “всевидящим оком”. Это миниатюрная портативная видеокамера, которая может передавать картинку происходящего прямо на экран смартфона инспектора.
Миникамеры с трансляцией в смартфон инспектора. ГАИ Минщины вооружили «всевидящим оком»