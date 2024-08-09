ГАИ на 4 дня отправила патрули к магазинам по всей Беларуси. Когда пройдёт "обмен нарядами ДПС"?

Опубликовано: 09.08.2024 12:00 , Обновлено: 25.04.2025

Госавтоинспекция Минска объявила о республиканской акции, которую решили провести на этих выходных, с 9 по 12 августа. Профилактическое мероприятие затронет все области Беларуси и будет направлено на "пресечение фактов" управления в нетрезвом виде. Также инспекторы ГАИ пообещали пристальное внимание тем, кто не боится ездить без прав — их тоже привлекут к ответственности.

Во время республиканской акции “Пьяному и бесправному не место на дороге” сотрудники ГАИ пообещали усилить надзор за дорожным движением и отправить патрули к “местам массового отдыха граждан”, магазинам и развлекательным заведениям, которые работают 24/7.

Также в ведомстве рассказали, что запланировали обмен нарядами ДПС в граничащих районах и проведение спецмероприятий под условными названиями “Фильтр” и “Паутина”. В ГАИ добавили, что сотрудники ДПС “Стрела” окажут практическую помощь районам с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой.

Кроме того, Госавтоинспекция Минска попросила не скрывать “попытки нетрезвого вождения” и сообщать об этом по телефону 102. Не забыли предостеречь белорусов и о “переменчивых погодных условиях”, во время которых нужно применять “повышенные меры безопасности” и “быть благоразумным”.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились