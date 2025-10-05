ГАИ Москвы нашла машину с фейковым белорусским номером на девятку. Что грозит владельцу?

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Опубликовано: 05.10.2025 08:32 , Обновлено: 05.10.2025

В ГАИ российской столицы Москвы отчитались о поимке водителя авто с поддельным белорусским номером, заявила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

Машину обнаружили на Ярославском шоссе. Ей управлял москвич 1972 года рождения. Номера у него забрали, а самому водителю пригрозили лишением прав до года.









Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси официально оценили видео, предположительно снятое в Москве, на котором фигурирует кроссовер с якобы белорусским номером с цифрой региона 9. Там назвали номер лишь “похожим на белорусский”.

Там сообщили, что передали информацию своим коллегам в столице РФ.

В МВД прокомментировали видео с «белорусским» номером автомобиля с регионом «9»