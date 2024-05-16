ГАИ Могилевщины объявила на дорогах "целевые мероприятия" по 24 мая. Кому пообещала "особое внимание"?

Опубликовано: 16.05.2024 13:56 , Обновлено: 16.05.2024

Госавтоинспекция Могилевщины сообщила о проведении "целевых мероприятий" на дорогах области с 16 по 24 мая. Особое внимание - велосипедистам и не только.

В ГАИ пообещали провести массированные отработки аварийно-опасных участков дорог. Рейды, как отметили в ведомстве, организуют с целью предупреждения наездов на уязвимых участников дорожного движения, к которым относятся велосипедисты, пешеходы.

Им, а также тем пешеходам, которые используют средства персональной мобильности (СПМ), в ведомстве пообещали уделить “особое внимание”.

[info_b]К СПМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные средства передвижения.[/info_b]

Также в ГАИ посоветовали звонить по номеру 102 тем белорусам, которые заметили на дорогах нетрезвых пешеходов.

Кстати, сейчас Госавтоинспекция проводит рейды также в Минске и на Витебщине. В столице - совместные с милицией общественной безопасности “профилактические мероприятия”, запланировали организовать дежурство возле пешеходных переходов и не только. А на Витебщине ГАИ объявила “усиленный контроль” за соблюдением скоростных режимов водителями.

ГАИ Минска объявила совместные с милицией рейды на дорогах столицы. А что на Витебщине и кому приготовиться?