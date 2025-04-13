ГАИ Минска временно закрыла один из МЭО. Куда обращаться за обменом прав?

Опубликовано: 13.04.2025 11:55 , Обновлено: 13.04.2025

Столичная Госавтоинспекция сообщила о временном прекращении работы одного из своих межрайонных экзаменационных отделов (МЭО) — того, что располагался в здании УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу проспект Дзержинского, 3. Причина, как указано в официальном сообщении, — «ремонт здания».

Куда теперь идти за обменом водительского удостоверения?

ГАИ заверила, что услуга по обмену прав продолжает оказываться в трёх других действующих филиалах МЭО на территории Минска. Обращаться теперь нужно по следующим адресам:

ул. Тимирязева, 114

пр-т Независимости, 134 (в здании ТЦ «Першы нацыянальны гандлёвы дом»)

д. Большое Стиклево, 83 (в здании БЦ «ТимБилдинг»)

График работы этих отделений (для приёма и выдачи документов по обмену ВУ):

Приём документов :

Вторник — Суббота : с 8:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00)

: с 8:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00) Исключение — четверг : на Тимирязева — с 8:00 до 20:00 (обед с 15:00 до 16:00); на Независимости и в Б. Стиклево — с 11:00 до 20:00 (обед с 15:00 до 16:00).

Выдача документов:

Вторник — Суббота : с 12:30 до 13:00 и с 16:00 до 17:00.

: с 12:30 до 13:00 и с 16:00 до 17:00. Исключение — четверг : во всех трёх отделениях — с 17:00 до 20:00.

Выходные и праздничные дни — нерабочие.

Две специфические услуги — выдача международного водительского удостоверения и выдача справки о наличии водительского удостоверения — теперь осуществляются только по одному адресу: ул. Тимирязева, 114.

ГАИ не уточнила, как долго продлится ремонт здания на проспекте Дзержинского и, соответственно, как долго будет закрыт располагавшийся там филиал МЭО.

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