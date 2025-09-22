ГАИ Минска предупредила об отслеживании по камерам "неправомерных движений" водителей

Опубликовано: 22.09.2025 09:27 , Обновлено: 22.09.2025

Столичная Госавтоинспекция начала новую рабочую неделю с новых тематических рейдов. Причём для них решили задействовать не только инспекторов на служебных авто, но и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Узнали, за кем в ближайшие два дня будут пристально следить по камерам на дорогах.

С 22 по 23 сентября в объективе внимания минской ГАИ окажутся автобусы, но следить будут не только за водителями пассажирского транспорта, но и за другими участниками дорожного движения, предупредилавременно исполняющая обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Соколинская.

Перевозчиков инспекторы планируют проверять на соблюдение Правил дорожного движения (ПДД), их транспорт - на техническое состояние, и в случае выявления нарушений - привлекать к ответственности не только водителей, но и должностных лиц. Именно они несут прямую ответственность за допуск водителей, равно как и их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Параллельно с физическим контролем на дорогах за обстановкой будут следить и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности. По ним будут отслеживать как минимум два важных аспекта, связанные с движением пассажирского транспорта:

то, как другие водители уступают дорогу маршрутному транспорту,

правомерность движения другого транспорта по полосам, выделенным специально для общественного транспорта.

Ранее Telegraf.news рассказал о ситуации, когда белорусы пожаловались в ГАИ на водителей автобусов и маршруток, которые при выезде с остановки маршрутного транспорта не уступают дорогу другим водителям. В ГАИ встали на сторону недовольных, объяснили, когда общественный транспорт не имеет преимущество и рассказали, какие штрафы могут грозить за подобные нарушения.

«Пересмотрите правила!» — В ГАИ показали, когда автобусам можно не уступать. Белорусы ответили