ГАИ Минска предупредила о вечерних рейдах в одном районе. За кем решили "усилить контроль"?

Опубликовано: 02.02.2025 10:41 , Обновлено: 02.02.2025

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили об очередной профилактической акции, которую запланировали провести на территории одного из районов столицы. По словам инспекторов, по вечерам милиционеры будут нести службу на тех участках дорог, где наиболее высока вероятность совершения ДТП с участием пешеходов.

Речь идёт о Фрунзенском районе Минска. В ведомстве добавили, что профилактическая акция с говорящим названием “Пропусти пешехода” продлится до вторника, 4 февраля. В это время инспекторы ДПС пообещали “усилить контроль” за:

соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов,

предоставлением пешеходам преимущества в движении,

соблюдением пешеходами правил пересечения проезжей части,

использованием ими световозвращающих элементов.

А что в Заводском районе?

Ранее ГАИ Заводского РУВД Минска также объявила об «усилении контроля» за одной категорией белорусов до 4 февраля. Речь идёт о нетрезвых водителях. В ГАИ рассказали, что в этот период патрулирование дополнительных нарядов ДПС будет приближено к местам массового отдыха, объектам торговли спиртными напитками (в первую очередь тем, которые работают в круглосуточном режиме), а также автозаправкам.

«По статистике, вечер и раннее утро — время, когда нетрезвые водители садятся за руль чаще всего. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель либо на проезжей части находится выпивший пешеход, явно создающие своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите по телефону 102», — призвал начальник отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Владимир Сергеев.

Также Telegraf.news писал, что Министерство внутренних дел Беларуси объявило республиканскую акцию под названием “За рулём — не на связи”. В ведомстве сообщили, что на протяжении семи дней, с 29 января по 4 февраля, наряды ДПС усилят контроль за водителями, которые предпочитают не соблюдать этот пункт ПДД. Кроме того, в МВД напомнили о штрафных санкциях за пользование телефоном во время движения.

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