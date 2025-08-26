ГАИ Минска предложила создать единый рейтинг автошкол с отзывами учеников

Опубликовано: 26.08.2025 12:00 , Обновлено: 26.08.2025

В Минске предложили создать общедоступный информационный ресурс с единой базой и рейтингом автошкол. С такой инициативой выступила столичная Госавтоинспекция на фоне, по их данным, низкой статистики сдачи практического экзамена по вождению.

Как рассказал заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, за семь месяцев 2025 года практический экзамен в городе с первой попытки сдали чуть более 3,5 тысячи человек, что составило 30% от всех обратившихся. Теоретический экзамен при этом сразу сдали 70% кандидатов в водители.

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, как передало агентство «Минск-Новости», Ливанович заявил, что в некоторых учебных организациях процент сдачи вождения ниже 30%, что, по его мнению, говорит о низком качестве подготовки.

Чтобы улучшить ситуацию, ГАИ предложила создать общедоступный сайт с рейтингом автошкол. По задумке, на нём граждане смогут не только получать информацию о качестве работы учебных организаций, но и оставлять отзывы после прохождения обучения.

Среди других предложений Госавтоинспекции, часть из которых звучала и ранее:

увеличить количество часов практического вождения на категорию «В» с 50 до 70;

практического вождения на категорию «В» с 50 до 70; внедрить контроль за работой инструкторов с помощью GPS-мониторинга ;

; включить в программу обучения оформление ДТП без вызова ГАИ;

без вызова ГАИ; определить критерии для аннулирования лицензий у автошкол с хронически низкими показателями сдачи экзаменов.

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