ГАИ Минска попросили водителей звонить чиновникам. Зачем?

Опубликовано: 17.10.2023 11:23 , Обновлено: 17.10.2023

В ГАИ Минска 16 октября сообщили, что хотели получать от жителей столицы больше звонков на номер СМЭП Мингорисполкома. Но разговор ожидают только на определенные темы.

“Увидели развернутый или поврежденный дорожный знак? Не работает светофорный объект? Дорожный знак разрисован или расклеен? О подобных недостатках вы можете сообщить в КУП “СМЭП Мингорисполкома”, - призвали в Госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили, что это предприятие отвечает за улицы и проспекты города Минска. А вот жаловаться на дворы туда не получится.

“Предприятие не обслуживает технические средства организации дорожного движения, установленные на дворовых территориях, паркингах, территориях, прилегающих к торговым центрам”, - рассказали в Госавтоинспекции Мингорисполкома.

О каких проблемах можно сообщить в КУП “СМЭП Мингорисполкома”:

не работает светофор;

не работают отдельные сигналы светофоров;

не работает табло вызова пешеходов;

развернут, поврежден, разрисован или расклеен дорожный знак, светофор;

повреждена светофорная колонка либо стойка дорожного знака.

Как оставить заявку:

Оставить заявку о недостатках содержания дорожных знаков и светофоров минчане могут:

по телефону 8(017)373 36 83; В мессенджере “Вайбер” с обязательным описанием и фото недостатка, указанием адреса (телефон +375(29) 874 48 63); через ресурс “115.бел”.

А что там с другой инициативой ГАИ Минска?

Ранее Телеграф писал, что в мае 2023 года ГАИ Минска сообщила, что запустила специальный чат-бот для сообщений о выбоинах на дорогах. Пожаловаться могли только жители столицы. Мы зашли в него и проверили, он до сих пор пишет, что работает в тестовом режиме. В ГАИ об успехах чата не рассказывали.

ГАИ предложила белорусам жаловаться на плохие дороги в чат-боте. Но пока только в одном городе