ГАИ Минска пообещала усилить контроль за авто юрлиц в столице. Зачем?

Опубликовано: 27.03.2024 20:10 , Обновлено: 27.03.2024

Госавтоинспекция Партизанского района Минска рассказала о "локальном профилактическом мероприятии", до 28 марта проверят автотранспорт юридических лиц. Об этом сообщило агентство "Минск-новости".

Как рассказали в ГАИ, госавтоинспекторы в Партизанском район дежурят около аварийно-опасных участков дорог и контролируют наличие документов у водителей. В случае нарушения к руководителям и должностным лицам пообещали применить меры административного воздействия.

Цель рейда - обеспечить безопасность дорожного движения и принять меры по предупреждению ДТП с участием транспорта юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Госавтоинспекция напомнила, что ИП или юрлицо обязано будет заплатить штраф до 10 базовых величин (до 400 рублей), если они являются собственниками или владельцами авто, которому не выдали разрешение на допуск к участию в дорожном движении и которое “словили” на дороге сотрудники дорожно-патрульной службы.

Ранее Telegraf.news рассказывал о рейде ГАИ в Октябрьском районе Минска. “Пристальное внимание” до 28 марта пообещали уделить пешеходам на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах.

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