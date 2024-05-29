ГАИ Минска пообещала проверить, пристегиваются ли пассажиры такси. Когда могут выписать штраф в 200 рублей?

Опубликовано: 29.05.2024 16:46 , Обновлено: 15.11.2024

Госавтоинспекция Минска сообщила о старте комплекса профилактических мероприятий "Такси", которые запланировали провести на дорогах столицы с 30 мая по 2 июня. Среди прочего инспекторы пообещали проверить, пристегиваются ли пассажиры такси.

Так, Сотрудники столичной ГАИ пообещали принять “дополнительные меры” по пресечению фактов:

нарушений водителями такси ПДД,

нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе с непристегнутыми ремнями безопасности,

участия в дорожном движении автомобилей-такси с неисправностями или же с несоблюдением условий, которые, по ПДД, запрещают машине участвовать в дорожном движении.

[info_b]Согласно п. 3 ст. 18.11 КоАП Беларуси, если водитель и пассажиры в авто не пристегнуты и при этом в машине имеются ремни безопасности, водитель может получить штраф в размере до одной базовой величины (до 40 рублей). А если правонарушение совершено повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, то размер штрафа может вырасти до пяти базовых (до 200 рублей). [/info_b]

“Инспекторы проводят рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании средств фото- и видеофиксации”, - дополнили в управлении Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

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